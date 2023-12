Fotos Das sind Mönchengladbachs Weihnachtshäuser

In Hamern hat der Martinsverein schon seit Längerem dazu aufgerufen, einen Stern in der Vorweihnachtszeit in den Vorgarten zu stellen. Angelehnt ist das an die Beleuchtung, die die Dorfgemeinschaft in jedem Jahr über den Straßen anbringt: eine Lichterkette, in deren Mitte ein Stern hängt.