Fotos zum Valentinstag 10 Romantische Orte zum Valentinstag in Mönchengladbach

Picknick-Hütte Eine Einladung zum Essen in winterlicher Natur: Das soll romantisch sein? Oh ja! Es gibt nichts, was Herzen so entflammen lässt, wie sich Zeit zu nehmen, um für jemanden ein Essen zuzubereiten. In einer Wanderhütte, wie es sie im Stadtwald, im Volksgarten oder im Hardter Wald gibt, ist man sogar vor Regen und Wind geschützt. Wichtig: Plastikgeschirr ist tabu, das verjagt jede Romantik.