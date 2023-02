Fotos Das Mönchengladbacher Tierheim in Bildern

Sperlingspapagei Friday ist, wie sein Name schon sagt, an einem Freitag als Fundtier beim Tierheim abgegeben worden. Er wurde von einem Falken angegriffen, erzählt Jasmin Pulver, sodass er mit Medikamenten und Salben aufgepeppelt werden muss. Das Gefieder am Kopf ist herausgerissen. Doch trotz des kleinen Schönheitsmakels, hat die Reise für Friday ein gutes Ende genommen: Er wurde vermittelt.