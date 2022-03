Ob die Tiere in Paaren auftreten, wird ebenso registriert, wie Fehlpaarungen (zum Beispiel eine Erdkröte, die an einem Frosch geklammert ist), Totfunde und auch der Ort – meist der Eimer – in dem die Amphibien zu verzeichnen sind.

Michael Thissen, Amphibien-Experte beim Nabu, weist darauf hin, dass die Eimer nicht eigenmächtig geleert werden sollten, sondern immer nur von den rund 40 Helfern des Naturschutzbundes. Neben der Zählung liegt dies auch in der Sicherheitsfrage begründet.