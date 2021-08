Auch in Mönchengladbach gibt es öffentliche Bücherzellen. Bianca Mayer (Mitte) hat den Bücherschrank an der Grevenbroicher Straße 30 initiiert – zusammen mit ihren Eltern Hermann und Helena Hohls, denen ein Geschäft in der Nähe gehört.

Auch in Mönchengladbach gibt es öffentliche Bücherzellen. Bianca Mayer (Mitte) hat den Bücherschrank an der Grevenbroicher Straße 30 initiiert – zusammen mit ihren Eltern Hermann und Helena Hohls, denen ein Geschäft in der Nähe gehört.