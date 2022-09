Am Samstag ist die Rheydter Spätkirmes von 13 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag und Montag jeweils von 13 bis 22 Uhr. Am Montag findet wieder der traditionelle Familientag mit reduzierten Preisen statt. Ferner können die Geschäfts samstags und montags bereits ab 11 Uhr öffnen.