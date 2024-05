Fotos aus Mönchengladbach Eindrücke vom ersten „Oldtimer Fly & Drive In“ 2024

Die ersten kamen schon am frühen Morgen und warteten auf Einlass. Bis zum frühen Abend ging der Treff der historischen Fahr- und Flugzeuge am Sonntag, 26. Mai 2024, in Mönchengladbach.

Für die Besucher gab es viele motorisierte Schätzchen aus den vergangenen Jahrzehnten zu betrachten.