In der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wurde ein Raubüberfall aus Mönchengladbach am 13. April 2022 aufgegriffen. In einem Film stellten Schauspieler den Überfall auf eine 77-jährige Vennerin nach. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck, den die Polizei im Rahmen der Fahndung jetzt zeigt.