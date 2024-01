Fotos So schön ist das Winterwetter in Mönchengladbach

Nach Wochen in bleiernem Grau zeigt die Natur nun ihrer sonnige Seite und bringt wieder Farbe in Stadt und Parks. Die Gelegenheit, an die frische Luft zu gehen und das Wetter zu genießen.

Frostige Temperaturen machen diesen Pferden nichts aus. Friedlich grasen sie am Abend auf ihrer Weide bei Tackhütte.