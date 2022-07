Eiskonditorei Houben

Wer in Lürrip wohnt, hat es nicht weit. Alle anderen können den Besuch in der Eiskonditorei Houben mit einer Radtour oder einem kleinen Ausflug verbinden. Theo Houben und Paula Mlacik führen die kleine Eisdiele und bieten hier Eis in Konditorqualität an. Dafür nehmen Eisliebhaber schon mal einen längeren Weg in Kauf.

Spezialitäten Die Klassiker Vanille und Schokolade gibt es hier mit sehr feinem Aroma. Für heiße Tage sind Fruchteissorten wie Erdbeere, Zitrone oder Mango sehr erfrischend. Eisbecher werden auch zum Mitnehmen im Pfandglas angerichtet. Eine Kugel kostet 1,50 Euro. Geöffnet ist montags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr.

Kontakt Neusser Straße 282, Telefon: 02161 603240