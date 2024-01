Fotos So demonstrieren die Bauern in Mönchengladbach

In Mönchengladbach haben die Landwirte und Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren, gegen die Pläne der Bundesregierung demonstriert. Am Montag, 8. Januar 2024, zogen sie dafür unter anderem in Konvois durch die Stadt. Zuvor hatten sie an Mahnwachen teilgenommen und teilweise sogar Straßen blockiert.