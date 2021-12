Ein aufregendes Jahr liegt hinter den Mönchengladbachern. Wir blicken zurück auf die wichtigsten Meldungen im Jahr 2021 – und das ganz ohne Corona.

Regen und Flut

Prägend und für viele Menschen verheerend war die Hochwasserkatastrophe im Juli. Mönchengladbacher Feuerwehrleute, Ehrenamtler von Hilfsorganisationen, aber auch Privatleute eilten in die Katastrophengebiete, krempelten die Ärmel hoch und halfen den Opfern.

Die Vitusstadt war (gottlob) nicht so schwer getroffen wie die Krisengebiete. Doch auch hier gab es überschwemmte und gesperrte Straßen, vollgelaufene Keller und überfoderte Kanalsysteme. Schlimmeres wurde aber auch dadurch verhindert, dass das Hochwasserrückhaltebecken an der Niers bei Schloss Rheydt am 14. Juli zum ersten Mal nahezu voll lief (Bild) und viel Wasser aufnahm, das in den folgenden Tagen kontrolliert abgelassen wurde.