Die Mönchengladbacher Impfärzte

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie hat viele Menschen das Jahr 2021 über beschäftigt – und beschäftigt die Menschen weiterhin. An vorderster Front kämpfen da etwa die vielen Ärzte in Mönchengladbach, die in ihren Praxen, bei Impfaktionen und im Impfzentrum alles tun, damit die Bürger bestmöglich geschützt sind – oder damit sie ihre Erkrankung bewältigen. Unzählige Stunden wurden investiert – und das ohne zu Jammern.

Im Bild (v.l.): Bernd Randerath, Arno Theilmeier, Daniela Hoch-Anger, Jörg Hornivius, Regine Becker, Heribert Hüren, Mathias Jorde, Anh Nguyen, Gerd Sax, Ute Zimmermann, Michael Tümen und Stefan Aretz.