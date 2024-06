Auszeichnung für Mönchengladbacherin Marketing-Preis geht an junge Hochschulabsolventin

In ihrer Bachelorarbeit untersuchte Katharina Becker, die ihr Abitur am Gymnasium am Geroweiher gemacht hat, unter anderem den Einfluss von Markenwissen von Beschäftigten auf markenkonforme Verhaltensweisen. So ist der Literatur zu entnehmen, dass Mitarbeiter eines Unternehmens als Schnittstelle für Außenstehende wirken. Sie vertreten die Marke im beruflichen und privaten Umfeld nach außen und verleihen ihr somit eine Persönlichkeit.