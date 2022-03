Wirtschaftsstandort Mönchengladbach : Wofür Gladbacher Unternehmen ihre Fördergelder nutzen

Die Wirtschaft in Mönchengladbach hat vergangenes Jahr Fördersummen in Redkordhöhe erhalten. (Symbolbild) Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Die Investitionssumme des Mittelstands sei 2021 zum Vorjahr gesunken. Aber es hat mehr Zuschüsse gegeben. Wie die genutzt werden, berichten die Geschäftsführer dreier Unternehmen aus Mönchengladbach.

Von Kurt Lehmkuhl

Die Zeichen am Wirtschaftsstandort Mönchengladbach stehen trotz Pandemie auf Investition und Expansion. So sieht es jedenfalls Rafael Lendzion von der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG), als er die Teilnehmer des fünften WFMG-Business-Talk begrüßte, der in digitaler Form stattfand. Der Mittelstand habe vielfältige Investitionsvorhaben umgesetzt. Bei den Fördersummen, die nach Mönchengladbach geflossen sind, seien Rekordwerte erzielt worden, berichtete er. 2020 habe es eine Investitionssumme von 35 Millionen Euro gegeben, 2021 sei sie zwar pandemiebedingt auf 27 Millionen Euro gesunken, doch sei die Zuschusssumme auf 9,3 Millionen Euro gestiegen. Dank der Investitionen des Mittelstands seien in den vergangenen fünf Jahren 290 zusätzliche Arbeitsplätze in Mönchengladbach entstanden.

Dies sei nicht zuletzt durch die unterschiedlichen Fördertöpfe möglich geworden, wie Jan Herting von der WFMG meinte. Er wies unter anderem auf die Fördermittel zur Digitalisierung hin und auf die Zuschüsse, die aus dem Regionalen Wirtschaftsförderprogramm (RWP) fließen. „Mönchengladbach hat dabei den höchsten Förderstatus“, sagte Herting, ehe er Claudia Brendt von der federführenden NRW-Bank das Wort überließ. Sie wies auf die Zuschüsse hin, die nicht zurückgezahlt werden müssten. Über die Bedingungen sollten interessierte Mittelständler die Beratungsgespräche mit der WFMG führen, so ihr Ratschlag.

Drei mittelständische Unternehmen aus Mönchengladbach haben im vergangenen Jahr diese Gelegenheit wahrgenommen und berichteten beim Business-Talk über ihre Investitions- und Expansionsplanungen. So wird PM Atemschutz in Neuwerk einen völlig neuen Firmensitz bauen. Vor drei Jahren hat sich das alteingesessene Unternehmen wegen der Grundstückssuche an die WFMG gewandt, jetzt ist man in Neuwerk fündig geworden. Dort entsteht unter anderem eine Verwaltung für 40 Mitarbeiter und eine 1500 Quadratmeter große Lagerhalle. Geplant ist außerdem, die Produktion wieder in die Heimat nach Mönchengladbach zu verlagern, was neue Arbeitsplätze schafft, sagte Geschäftsführerin Michelle Mozga.

Dieses Projekt wurde durch das RWP ebenso gefördert wie das Projekt des Modelabels „Colours & Sons“, über das Guido Schmitz berichtete: „Wir brauchen mehr Büroflächen, die wir am jetzigen Standort in Eicken nicht schaffen können.“ Der durch das RWP unterstützte Neubau in Neuwerk sei erforderlich, um zu wachsen und international zu werden, so der Geschäftsführer.

Bereits in Neuwerk ansässig ist Kalthöfer IT. Philip Kalthöfer informierte über Umbaumaßnahmen des Unternehmens für IT-Kommunikation und Informationstechnik, durch die ebenfalls Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Wie wichtig es sei, Beratungsgespräche mit der WFMG zu fördern, machte er deutlich. Erst durch die WFMG sei er auf die Fördermöglichkeiten aufmerksam geworden.