„Fly & Drive In“ in Mönchengladbach So war der Start in die Oldtimer-Saison am Flughafen

Von Zweirädern wie Schwalben, Vespas und Samsungs über diesmal sehr viele Trecker, 18 historische Flugzeuge – auch die Tante Ju war zu bestaunen – und ganz diversen vierrädrigen Oldtimern reichte die Schau. Alte Minis waren dabei, ebenso wie zahlreiche VW-Bullis der Modelle T1,T2 und T3, mehr Käfer als üblich sowie sehr kostbare Sammlerstücke, die laut Neumann einen Wert im sechs- oder sogar siebenstelligen Bereich haben. Dazu flogen Helikopter Vorführungen am Himmel, was selbst noch in den Nachbarkommunen zu sehen war. Besucher schätzen die familiäre Atmosphäre, jeder kommt, geht, fährt, steht und bleibt so lange wie er mag, das gilt für die Besucher, die durch die Reihen auf dem Rollfeld schlendern wie für die, die ihre motorisierten Schätze präsentieren.