Zweirad-Drive-in am Flughafen Mönchengladbach : Alte Räder und Mopeds wecken Jugenderinnerungen

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 13 Bilder Fotos von Oldtimern mit zwei Rädern

Mönchengladbach Alles, was zwei Räder hat, zeigte sich am Sonntag am Flughafen. Beim Zweirad-Drive-in im Hugo-Junkers-Hangar überwogen die kleinen Maschinen – und selbst Fahrräder wurden bestaunt.

Von Rudolf Barnholt

Veranstalter Thorsten Neumann hatte ziemlich gute Laune am Sonntag: Der Oldtimer-Zweirad-Drive-In war bei allerschönstem Hochsommerwetter ein großer Erfolg. Am frühen Nachmittag hatten genau 318 Zweiräder den Hugo-Junkers-Hangar passiert. Egal, ob mit wenig oder mit vielen Pferdestärken, ob in Neuzustand versetzt oder mit einer Menge Optimierungspotenzial – sie alle fanden große Beachtung. Der Anblick setzte Erinnerungen frei an Zeiten, als man noch jung war und einem die Welt offenzustehen schien.

Henning Krolle und seine Frau Brigitte Aretz-Krolle knatterten mit ihrem alten Zündapp Moped durch den Junkers-Hangar. „Ich habe dieses Moped zum 60. Geburtstag bekommen, weil ich ein solches Gefährt als Jugendliche gefahren bin“, erzählte die stolze Besitzerin. Worüber sie sich besonders freute: „Die Zündapp hat jetzt ein Jahr gestanden und ist heute sofort angesprungen.“

Bei der Schau überwogen die kleinen Maschinen – und selbst Fahrräder wurden bestaunt. Ein tadellos erhaltenes Miele-Rad in Grün gehört Jürgen Frommholz. „Mir sind dafür bereits 1000 Euro geboten worden“, erklärte der Bastler, der dafür gesorgt hatte, dass Flutopfern rund 160 verkehrstüchtige und überholte Fahrräder zur Verfügung gestellt werden konnten.

Eine große Fraktion bildeten die Vespa-Roller. Aber auch das ostdeutsche Pendant, die „Schwalbe“, war zahlenmäßig gut vertreten. Dylan Pfeiffer aus Krefeld hatte ein Simon-Moped auf einem Anhänger herbeigeschafft, um es zur Schau zu stellen. Wobei man das Beste gar nicht sehen konnte: Es soll über 100 km/h schnell sein. Er beklagte sich bei Gleichgesinnten: „Die Kupplung hat sich als Dauerproblem erwiesen.“ Schräge Derivate bekannter Maschinen sorgten für Sympathiebekundungen. Da gab es zum Beispiel eine Schwalbe mit zwei nebeneinander angeordneten Sitzplätzen. Heinrich Stevens aus Anrath kam mit seiner 52 Jahre alten Moto Guzzi V 7 Sport vorgefahren. Er machte deutlich, dass dieses Hobby auch Tücken hat: „Man muss schon selber schrauben können und man muss sich in der Szene auskennen, um an Ersatzteile zu kommen, die es offiziell gar nicht mehr zu kaufen gibt.“