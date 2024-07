Pionierarbeit in Mönchengladbach Am Flughafen MGL wird jetzt nachhaltig produzierter Treibstoff getankt

Mönchengladbach · NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer befüllte als Erster einen Jet mit dem Kraftstoff, der jetzt durchgehend am MGL verfügbar ist. Damit leistet der Gladbacher Airport Pionierarbeit. Welche Idee dahintersteckt, und was das mit der Mobilitätswende in der Luft zu tun hat.

04.07.2024 , 05:10 Uhr

Verkehrsminister wird kurz zum Tankwart: Oliver Krischer füllt Treibstoff mit SAF-Anteil in einen Jet. Foto: Carsten Pfarr