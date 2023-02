Großprojekt in Mönchengladbach Millionen-Fabrik am Flughafen geplant

Der Flughafen Mönchengladbach soll zu einem Standort für Innovationen in der Luftfahrt werden. Nur mit Starts und Landungen von Privatfliegern jedenfalls ist der defizitäre Airport schwierig aus den noch immer roten Zahlen zu bringen. Doch möglicherweise steht nun die Ansiedlung einer neuen Fabrik an, in der Bauteile für die Luftfahrt, aber auch für Autos und Schienenfahrzeuge im 3D-Druckverfahren entstehen. Am Dienstag jedenfalls wird an der RWTH Aachen eine Ideenschmiede (Think Tank) eröffnet, die den Bau einer solchen Fabrik namens „Decarbonized Factory for Future Mobile Interior“ genau am Mönchengladbacher Flughafen entwickeln soll, nämlich eine Prototypenfabrik für die additive Fertigung in Verbindung mit einem Hangar, in dem die Teile dann auch eingebaut werden können.