Termin, Anmeldung, Kostüme Das müssen Sie zum „Run & Fun“-Firmenlauf in Mönchengladbach wissen

Definitiv. Der Kreativität sind beim „Run & Fun“-Firmenlauf keine Grenzen gesetzt. Viele Firmen und ihre Mitarbeitenden werden sogar gemeinsam kreativ und entwerfen eigens Laufshirts oder Kostüme. Auch ungewöhnliche Verkleidungen waren in den vergangenen Jahren schon mit dabei: Von Barbie und Badewanne über Superhelden bis hin zum Bienenschwarm. Persönliche Kleidung und Gegenstände können in der Garderobe verwahrt werden. Nicht nur die Schnelligkeit zählt – auch Kreativität ist wichtig, denn: Es werden jeweils drei Plätze für das kreativste Outfit und das originellste Motto verliehen. Verkleiden lohnt sich also.