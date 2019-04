Konzerte in Mönchengladbach : Filmmusik und „Herr der Ringe“ im Sparkassenpark

Mönchengladbach Musikfreunde dürfen sich freuen. Michael Hilgers hat zwei weitere Konzerte im Sparkassenpark angekündigt.

Michael Hilgers, Chef des Sparkassenparks, kündigt zwei weitere Konzerte für den Sommer an. Die Welt der Hobbits und Elben aus J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ kommt am Dienstag, 30. Juli, als Konzert mit symphonischen Orchester und Chor nach Mönchengladbach – zum ersten Mal als Open-Air-Veranstaltung. Billy Boyd singt „Edge Of Night“ und „The Last Goodbye“ sowie erstmals einen unveröffentlichten Song für Peter Jackson.