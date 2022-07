Einsatz in Mönchengladbach : Wohnung in Eicken ausgebrannt

Mönchengladbach Am Dienstagnachmittag sind Flammen aus den Fenster einer Altbau-Wohnung geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Das ist bisher dazu bekannt.

Eine Obergeschosswohnung im Mönchengladbacher Stadtteil Eicken stand am Dienstagnachmittag, 5. Juli, in Flammen. Mit einem Großaufgebot – darunter zwei Drehleiterwagen – ist die Feuerwehr ausgerückt und hat den Brand bekämpft. Die Nachlöscharbeiten werden noch Stunden dauern, erklärte ein Feuerwehrmann aus der Leitstelle gegen 18 Uhr. Ein Polizist vor Ort sagte derweil, dass nach ersten Erkenntnissen niemand bei dem Brand verletzt wurde.

Die Wohnung, die zwischenzeitlich in Vollbrand stand, befindet sich im zweiten Obergeschoss an der Eickener Straße, Ecke Eickener Höhe. Die Jahreszahl 1894 ist an der Stuckverzierung der Außenfassade zu lesen. Das Gebäude ist – wie in dem Viertel üblich – ein Altbau. Um die Fenster sind aufwendige Verzierungen angebracht. Vom Ruß des Feuers, das aus zwei Fenster geschlagen ist, sind diese ganz schwarz.