Erneut Großalarm in Mönchengladbach : Wohnung in Eicken ausgebrannt

Mönchengladbach Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Donnerstagmorgen zur Fußgängerzone in Eicken ausgerückt. Dort stand eine Altbauwohnung in Flammen. Zwei Menschen wurden vorsorglich ins Krankenhaus transportiert.

Gegen 5.45 Uhr gingen der erste Notruf eines aufmerksamen Nachbarn bei der Feuerwehr ein. Nach dem Auslösen eines Brandmelders hatte er deutlichen Brandgeruch aus der Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Eickener Straße wahrgenommen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand eine Wohnung im Dachgeschoss in Flammen. Die Feuerwehr spricht von einer „massiven Feuerentwicklung“. Deshalb sei auch die Alarmstufe sofort erhöht worden.

Die durch Atemschutzgeräte geschützten Einsatzkräfte durchsuchten sofort die Wohnung nach vermissten Personen und löschten den Brand. Eine Drehleiter erkundete den Dachbereich von der Eickener Straße aus und stellte zusätzlich den Rettungsweg für die Einsatzkräfte sicher. Auch das Dach des Nachbargebäudes wurde kontrolliert. Eine zweite Drehleiter wurde vorsorglich im rückwärtigem Bereich in Stellung gebracht, wurde aber nicht eingesetzt.

Durch das Feuer und den Brandrauch ist das Gebäude laut Feuerwehr zurzeit unbewohnbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause und blieben daher unverletzt. Zwei Nachbarn wurden vom Notarzt untersucht und vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Die Nachlöscharbeiten beschäftigten die Einsatzkräfte bis in den Morgen. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Gebäude auf mögliche Glutnester untersucht.

Die Einsatzkräfte wurden an der Einsatzstelle durch das Deutsche Rote Kreuz Mönchengladbach mit Getränken versorgt.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

