Veranstaltung in Mönchengladbach : So wird das Fest am See im Schlosspark Wickrath

Endlich kann es wieder losgehen. 2018 konnten die Besucher des Fests am See dieses Feuerwerk bestaunen. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Viele Veranstaltungen können in diesem Jahr wieder normal laufen. Darunter auch das Fest am See in Wickrath. Was beim Alten bleibt und was Neues geplant ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Veranstaltung im Schlosspark Wickrath organisiert die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein Wickrath. Das Fest gehört zu den beliebtesten im gesamten Stadtgebiet, teilen die Veranstalter mit. In den Pandemiejahren fand es nicht oder nur sehr abgespeckt statt. Jetzt soll es die große Neuauflage geben.

Neu in diesem Jahr ist der Kreativmarkt, auf dem dekorative Accessoires, Holz- und Näharbeiten sowie Taschen und Schmuck verkauft werden sollen. „Dabei wollen wir keine Produkte größerer Firmen, sondern zahlreiche Unikate präsentieren“, sagt Jacqueline Bourgeois, Bereichsleiterin Veranstaltungen bei der MGMG. Für einen Höhepunkt sorgt Andrej Löchel. Der gelernte Forstwirt verwandelt Baumstämme innerhalb von 30 bis 45 Minuten in Enten, Pferde oder Bären. Dafür schneidet er das Rohholz mit seiner Kettensäge zurecht, sodass die Skulpturen entstehen. Während er auf der kleineren Bühne auftritt, gibt es auf der Hauptbühne Livemusik, unter anderem von „Rebel Tell“ und der CCR Revival Band.

Kutschfahrten gab es beim Fest am See im Jahre 2019. Foto: Veranstalter

Und eine weitere Neuerung verkündet die MGMG: Erstmals soll eine Strandbar das Angebot im Schlosspark erweitern und für eine entspannte Strandatmosphäre sorgen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Der Eintritt am 30. und 31. Juli ist kostenfrei. Samstag ist von 14 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Fest am See findet in diesem Jahr bereits zum 45. Mal statt. Infos gibt es hier.

(mabu)