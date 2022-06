Fest in Mönchengladbach​: Große Party auf der ehemaligen Stadtgrenze​

Mönchengladbach Bis zu 150.000 Menschen kamen vor der Pandemie zum Eine-Stadt-Fest. Im August steht die nächste Ausgabe auf dem Programm. Warum das Fest ins Leben gerufen wurde, wo es stattfindet und was geplant ist.

Schon lange gehören Rheydt und Mönchengladbach zusammen, keine Stadtgrenze existiert mehr, die beide voneinander trennen würde. Seit 1975, seit der kommunalen Neugliederung damals. Und bereits vor 19 Jahren, im Jahr 2003, fand das erste Eine-Stadt-Fest statt. „Ziel des Vereins war es, mit der Durchführung und Beteiligung an Veranstaltungen Impulse zu mehr Attraktivität unserer Stadt zu geben“, heißt es vom Veranstalter, dem Verein Campus. Seit jeher findet das Fest auf der ehemaligen Stadtgrenze, auf der Brucknerallee und der Richard–Wagner–Straße, statt. Nach Ausfällen in den vergangenen Jahren, steht vom 19. bis 21. August 2022 jetzt die nächste Ausgabe an. In den Jahren vor der Pandemie kamen laut Veranstaltern bis zu 150.000 Personen aus der gesamten Region zum Fest nach Mönchengladbach. Ein Highlight dabei ist die kulinarische Meile, auf der es von der Frühlingsrolle über Flammkuchen und Schnitzel bis Austern ein breites Angebot gibt. Auf der Bühne, die bisher auf dem Platz vor der Textilakademie aufgestellt wurde, traten 2019 insgesamt 70 Künstler auf. Das Fest läuft am Freitag (19. August) von 18 bis 0 Uhr, am Samstag von 12 bis 0 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Das Bühnenprogramm endet Freitag und Samstag jeweils um 22 Uhr und Sonntag um 19.30 Uhr. Nicht nur Musik und Genuss spielen eine wichtige Rolle, auch Kunst und Kultur dürfen auf dem Fest nicht fehlen. Weitere Infos und Updates gibt es im Internet unter: www.einestadtfest.de.