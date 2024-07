Veranstaltung in Wickrath Ein Meer aus Licht – Fest am See setzt wieder auf moderne Technik

Bei der Traditionsveranstaltung „Fest am See“ (27./28. Juli) wird wieder ein buntes Programm im Schlosspark Wickrath geboten. Auch dieses Mal gibt es kein abendliches Feuerwerk am See. Damit der Himmel am Samstagabend dennoch in ein Lichtermeer verwandelt wird, gibt es zum nun zweiten Mal eine Lasershow. Der neue Programmpunkt hatte 2023 seine Premiere und habe die Besucher begeistert und für „unvergessliche Erlebnisse“ gesorgt, kann man auf der Internetseite der Veranstaltung lesen. Begründet wird die Entscheidung auch in diesem Jahr mit dem Umweltschutz. Weiter wird betont, dass die Show nicht nur eine nachhaltige Alternative ist, sondern auch „modern“ und „zeitgemäß“ sei.