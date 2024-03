Tiergarten, Schwimmbad und mehr Fünf Ausflugstipps ohne Auto in Mönchengladbach

Eine mittelschwere Wanderung kann man beispielsweise am Volksgarten beginnen. Mit der Buslinie 005 kommt man an der Haltestelle „Mönchengladbach Volksgarten Restaurant“ an. Dort geht es los durch den Volksgarten hindurch bis zum „Alten Rastplatz am Parkplatz und See“. Weiter geht es auf einem Waldwanderweg, der parallel zur Korschenbroicher Straße verläuft. An der Niers angekommen, macht er einen Knick und verläuft dann neben dem Fluss entlang. Schließlich gelangt man zum Schloss Rheydt, das der Weg umrundet. Kurz danach kommt der Rastplatz an der alten Niers. Dort gibt es Tische und Bänke, weshalb der Ort optimal für ein kleines Picknick ist. Zurück geht es mitten durch den Bungtwald, der schließlich in den Volksgarten führt. Die Route beträgt insgesamt etwa neun Kilometer und wird von der Outdoorplattform „Komoot“ als mittelschwere Wanderung eingestuft, für die kein besonderes Können erforderlich sei.