Kostenloses Angebot in Mönchengladbach : Das lernen die Kinder in der Ferienfreizeit

Mönchengladbach Kinder aus verschiedenen Ländern treffen sich und treiben gemeinsam Sport. Dabei lassen sich sogar ein paar Talente entdecken. Aber: etwas anderes war in der Ferienfreizeit auch wichtig.

Für rund 60 Grundschulkinder endete eine Ferienfreizeit. Basisstation war die Jahnsporthalle an der Volksgartenstraße. Der Sport stand zwar im Mittelpunkt, aber auch das Thema Umweltschutz wurde den Kindern nähergebracht. Betreut wurden die Teilnehmenden vom Stadtsportbund. Die NEW stellte die Busse für den Transport der Kinder zur Verfügung, der Lions-Club machte es durch seine Spenden möglich, dass das Angebot für die Eltern absolut kostenlos war.

Was Sonja Beba kritisierte: „Von den 60 Kindern waren am Schluss nur noch rund 40 da.“ Sie sieht einen Zusammenhang zwischen der kompletten Kostenfreiheit und dieser Unverbindlichkeit. Ein kleiner Kostenbeitrag wäre aus ihrer Sicht sinnvoll. „Man schaut in strahlende Gesichter“, freute sich Sportwart Dieter Kauertz. Ein Junge aus der Ukraine sprach das, was er sagen wollte, in sein Smartphone und schon konnte der Betreuer die Übersetzung auf dem Handy-Display ablesen. Hermann-Josef Stefes vom Vorstand der Sportjugend im Stadtsportbund hatte ganz genau hingeschaut. Ihm war ein aus der Türkei stammendes Mädchen aufgefallen: „Sie hat ein natürliches Talent, mit dem Ball umzugehen“, erklärte er Sonja Beba. Sein Wunsch: Dieses Mädchen in einen Sportverein zu vermitteln. Bewegungsangebote standen auch deshalb im Vordergrund, weil einige Grundschulkinder übergewichtig sind.