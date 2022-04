Ferienaktion in Mönchengladbach : So soll das inklusive Zirkus-Projekt für Kinder und Jugendliche laufen

Mönchengladbach Die „Aktion Freizeit behinderter Jugendlicher“ (AFBJ) und der Zirkus ZappZarap starten in den Osterferien einen Workshop für behinderte und nicht-behinderte Jugendliche, die gerne bei einer Zirkusshow mitmachen möchten.

In der zweiten Osterferienwoche öffnet der Zirkus „ZappZarap“ sein Zelt auf dem Gelände der „Aktion Freizeit behinderter Jugendlicher“ (AFBJ) auf der Roermonder Straße für Kinder und Jugendliche, die selbst Teil einer Zirkusshow werden möchten. „Geplant ist eine Woche voll bunter und abwechslungsreicher Ereignisse“, kündigen die Veranstalter ihr Kooperationsprojekt an und versprechen, mit den behinderten und nichtbehinderten Teilnehmern ab sechs Jahren ein Projekt auf die Beine zu stellen, das es so vorher noch nicht in Mönchengladbach gegeben hat. Vorkenntnisse oder besondere Fähigkeiten sind ausdrücklich nicht notwendig, die Teilnahme ist kostenlos. Speisen und Getränke in der Mittagspause stellen die Veranstalter zur Verfügung. Am 18. April soll das Zelt aufgebaut werden, vom 19. April bis zum 21. April stehen von 9 bis 16 Uhr Proben auf dem Plan. Am 22. April finden die letzten Proben von 9-15 Uhr statt, bevor am selben Tag ab 18 Uhr die Premiere über die Bühne geht.