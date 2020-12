Feiertage in Mönchengladbach : Was bei der Stadt weiter geöffnet ist und was nicht

Der Bürgerservice im Vitus Center ist ebenso wie die Stadtbibliothek vorerst geschlossen. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die Services für Bürger sind in Mönchengladbach derzeit eingeschränkt, weil eine Corona-Pandemie und die Feiertage am Jahresende zusammenkommen. Die RP bietet eine Übersicht, was noch wie lange und in welcher Form zur Verfügung steht.

Die Stadtverwaltung macht vom 24. Dezember bis 1. Januar Betriebsferien. Erst am Montag, 4. Januar, sind die Ämter, Fachbereiche und Bürgerservicestellen wieder regulär geöffnet. Bis dahin sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Urlaub. Auch andere Einrichtungen in der Stadt sind aufgrund der Feiertage oder der neuen Coronaschutzverordnung geschlossen. Andere sind weiter geöffnet oder ändern ihren Service.

Die Stadtbibliothek im Vitus Center an der Hindenburgstraße sowie die Stadtteilbibliotheken in Rheydt, Rheindahlen und Giesenkirchen bleiben noch mindestens bis Sonntag, 10. Januar, geschlossen. Entliehene Medien und Bibliotheksausweise werden automatisch verlängert, Säumnisentgelte entstehen nicht. Eine Rückgabe von Medien ist über die automatische Außenrückgabe am Vitus Center (Eingang Franz-Gielen-Straße) möglich, aber nicht verpflichtend. Sollten sich Fragen ergeben, ist das Team der Stadtbibliothek von Dienstag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr – außer an den Weihnachtstagen und am Jahreswechsel – telefonisch unter 02161 256345 erreichbar. Digital steht das Angebot der Bibliotheken jedoch weiter rund um die Uhr zur Verfügung.

Die Theaterkasse in Mönchengladbach ist ebenfalls vorerst bis zum 10. Januar für Besucher geschlossen. Mitarbeiter sind jedoch weiterhin montags bis freitags zwischen zehn und 19 Uhr sowie samstags zwischen zehn und 14 Uhr unter Telefon 02166 6151100 zu erreichen. Am 24. und 31. Dezember sind die Theaterkassen nicht besetzt.

Die Meldestellen vom Bürgerservice im Vituscenter, im Rathaus in Rheydt und in den Stadtbezirken sind bis zum 23. Dezember weiter geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Alle vereinbarten Termine werden eingehalten. Ab dem 24. Dezember sind die Stellen vorerst geschlossen. Ab dem 4. Januar steht der Service in den Meldestellen wie gewohnt zur Verfügung. Bürger müssen vorab jedoch einen Termin vereinbaren.

Bis einschließlich 23. Dezember können Bürger den Service der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle an der Rheinstraße noch nutzen, wenn sie einen Termin haben. Ab dem 24. Dezember und auch zwischen den Jahren bleibt sie dann geschlossen. Die für gewerbliche Kunden geplanten Sonderöffnungszeiten vom 28. bis 30. Dezember sind nach Absprache mit der Kfz-Innung nicht möglich, so die Stadt. Grund dafür sei die aktuelle Coronaschutzverordnung, nach der der Autohandel vom 16. Dezember bis zum 10. Januar ohnehin geschlossen bleiben muss. Ab dem 4. Januar steht der Service der Behörde dann wieder wie gewohnt zur Verfügung.

An der Musikschule Mönchengladbach findet seit dem 16. Dezember und wenigstens bis zum 10. Januar kein Musikunterricht mehr in Präsenzform statt. Auch die Volkshochschule Mönchengladbach muss in diesem Zeitraum den Präsenzunterricht einstellen. Prüfungen, die für den Schulabschluss wichtig sind, finden noch statt.

Die NEW macht Betriebsferien und schickt einen Großteil der Belegschaft vom 28. Dezember bis zum 8. Januar in den Urlaub. Der Entstördienst für Strom, Gas und Wasser ist bei technischen Störungen jedoch weiter 24 Stunden erreichbar. Alle Telefonnummern gibt es im Internet auf der NEW-Homepage. Auch die Busse fahren weiter durch Mönchengladbach. Der Fahrplan ändert sich jedoch. An Heiligabend gilt der Samstagsfahrplan. Der planmäßige Linienverkehr endet vorzeitig gegen 16.00 Uhr. Am 25. Dezember und am 1. Januar verkehren die Busse wie an Sonn- und Feiertagen, allerdings beginnen die Fahrten erst später (ab Stadtmitte um 9.30 Uhr). Am 2. Weihnachtsfeiertag fahren die Busse nach normalem Sonn- und Feiertagsfahrplan – ohne Einschränkungen. Und am 31. Dezember fahren die Busse bis circa 20 Uhr nach dem üblichen Samstagsfahrplan.