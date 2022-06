Feiern in Mönchengladbachs Altstadt : Was die Besucher beim Sommerfest auf der Waldhausener Straße erwartet

Mönchengladbach Pandemiebedingt blieb es bisher bei der Premierenausgabe 2019. Jetzt kehrt das Sommerfest „#Waldhausener“ zurück. Und das ist dabei geplant.

Auf der Waldhausener Straße wird es am Samstag, 11. Juni, kunterbunt: Das Sommerfest findet wieder statt. An diesem Tag öffnen nicht nur Altstadtakteure ihre Türen, es werden auch 13 verschiedene Musiker, Comedians, Bühnenpoeten und Performance-Künstler auftreten. Eine perfekte Mischung aus Kulinarik, Kunst und Kultur, versprechen die Veranstalter vom Club der Wirte. Los geht es um 12 Uhr.

Das Sommerfest #Waldhausener zeige, wie eine Veranstaltung in der

Altstadt kooperativ stattfinden könne, teilen die Mitglieder des Clubs mit. Neben den ansässigen Betrieben und Vereinen, die mit einbezogen werden, werden die Organisatoren von Edeka Endt und der Margeting Gesellschaft Mönchengladbach unterstützt. „Ohne diese Unterstützung könnten wir das Sommerfest in dieser Größenordnung gar nicht umsetzen. Daher geht ein besonderer Dank sowohl an die Unterstützer als auch an die Betriebe, die mit dem gleichen Enthusiasmus mitziehen“, sagt Hauke Jakob. Vielleicht kann das Fest in Zukunft dann ja auch regelmäßig stattfinden.