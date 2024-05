Vom Autoscooter bis zum Karussell Das bietet die Rheydter Frühkirmes 2024

Insgesamt sind laut Angaben der Stadt in diesem Jahr 107 Betriebe und Schausteller auf der Kostenpflichtiger Inhalt Kirmes vertreten. Die Kirmesmeile an der Gracht und auf dem Marktplatz Rheydt erstreckt sich über eine Länge von 1,5 Kilometern. Sie ist das erste Großereignis in Mönchengladbach, das seit der Legalisierung von Cannabis durch das Konsumcannabisgesetz stattfindet. Schausteller hatten sich für ein Kiff-Verbot ausgesprochen. Die Stadt weist nun darauf hin, dass es sich bei der Kirmes um ein Familienfest handelt – und, dass der Konsum von Cannabis in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen auf der gesamten Kirmes verboten ist. Die Ordnungskräfte werden die Einhaltung des Verbotes während ihrer Streifzüge auf der Festmeile kontrollieren.