Gesuchter in Mönchengladbach festgenommen : Mann steht in blutiger Kleidung auf der Straße

Die Polizei in Mönchengladbach nahm einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach In der Hand hielt der 27-Jährige ein größeres Küchenmesser. Vorher hatte es wohl einen Familienstreit gegeben.

Die Polizei hatte gegen 6.15 Uhr die Meldung über einen Familienstreit zwischen zwei Personen in einer Wohnung an der Stadtwaldstraße erhalten. Die Beamten trafen vor Ort einen der Beteiligten auf der Straße. Der 27-Jährige wirkte auf die Polizisten leicht benommen und stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Dazu hatte er Blut an seiner Kleidung und zwei Schnittverletzungen am Arm. Bei ihm fanden die Polizisten unter anderem ein größeres Küchenmesser und eine kleinere Menge Betäubungsmittel.