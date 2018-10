Familien in Mönchengladbach: Mutter mit Kind beim Sport

Familien in Mönchengladbach : Lauf Mama, lauf!

Sport mit Kinderwagen: Junge Mütter trainieren zusammen im Stadtwald und im Bunten Garten ihre Fitness. Dazu gehören Laufübungen, aber auch Stretching. Und die Kleinen sind immer mit dabei. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Junge Mütter trainieren im Rheydter Stadtwald und im Bunten Garten ihre Fitness. Die Jüngsten im Kinderwagen sind immer dabei. An manchen Übungsstationen gibt es auch Sandkästen.

Entschlossen nimmt Kira Hellwig ihre fünf Monate alte Tochter Clara aus dem Kinderwagen. Die Kleine quengelt ein wenig, sie ist müde. Also hält Mama sie während der Übung auf dem Arm oder schaukelt sie vor dem Körper hin und her. Clara gefällt es, und Mama kann mitmachen. Die Kinder der anderen Teilnehmerinnen liegen zufrieden im Wagen und schauen in den herbstlich blauen Himmel über dem Rheydter Stadtwald. Oder sie sitzen schon im Buggy und sehen interessiert zu, während ihre Mütter die von Julia Becht angeleiteten Fitnessübungen durchführen. Kira Hellwig mit Clara auf dem Arm, die anderen mit einem Kürbis in der Hand. Dann geht’s in schnellem Schritt oder mit leichtem Joggen weiter zur nächsten Station – die Babys im Kinderwagen immer vorneweg.

Julia Becht, Hebamme und Trainerin, bietet seit drei Jahren in Mönchengladbach Kinderwagen-Kurse im Rahmen des Programms „Laufmamalauf“ an. Vier Kinderwagen-Kurse mit insgesamt rund 60 Teilnehmerinnen laufen zurzeit. Sie seien kein Ersatz für Rückbildungsgymnastik, betont Becht, sondern empfehlenswert im Anschluss an einen Rückbildungskurs.

Info Wann wo trainiert wird Zielgruppe Mutter mit Kind (8 bis 10 Wochen nach der Geburt) Training Sechs- und Zehn-Wochenkurse oder mit flexibler 8er-, 12er- oder 16er-Karte Wo Stadtwald Rheydt: di, 10 bis 11 Uhr, fr, 9.30 bis 10.30 Uhr. Bunter Garten: mi, 10 bis 11 Uhr. Infos www.laufmamalauf.de/contact/moenchengladbach

Das Training mit Kinderwagen stärkt den ganzen Körper, kräftigt die Muskulatur und verbessert die Koordination. Außerdem findet es draußen im Park statt, und zwar bei Wind und Wetter. Nur bei starkem Regen oder vereisten Wegen fällt das Mama-Training aus. Caroline Gniatkowski ist seit drei Wochen mit ihrem drei Monate alten Sohn Jakob dabei. „Die Motivation in der Gruppe ist einfach größer“, sagt sie. „Ich bin auch im Fitnessstudio angemeldet, aber ich war noch nicht einmal da.“ Es ginge auch nur abends, weil dann der Vater auf den kleinen Jakob aufpassen kann. Beim Kinderwagen-Sport im Park dagegen brauchen die Mütter keine zusätzliche Kinderbetreuung, Absprachen in der Familie oder im Freundeskreis. „Dass sie ihr Kind immer dabei haben können, gibt den Müttern ein gutes Gefühl und macht die Teilnahme leichter“, weiß Julia Becht.

Die Gruppe ist bei der nächsten Station angekommen und macht Halt. Jetzt werden Arme, Schultern und Brust trainiert. Nicht immer lassen die Kinder zu, dass die Mütter alle Übungen in der vorgegebenen Form durchführen. Der kleine Till beispielsweise ist schon anderthalb Jahre alt und kann laufen, da kommt er Mama hin und wieder mal in die Quere. Aber das macht nichts. An der nächsten Station wartet schon der große Sandkasten, und Till hat eine Buddelhose und einen Eimer dabei. „Für mich war das die perfekte Möglichkeit, Sport zu treiben“, sagt seine Mutter Katharina Grot. „Ich hätte sonst nur abends Zeit gehabt, aber da ich ihn gestillt habe, wäre auch das anfangs schwierig gewesen.“ Ein Jahr lang hat sie deshalb den Kinderwagen-Kurs mitgemacht. Jetzt denkt sie ans Wechseln, denn Till sitzt nicht mehr gern still. Tatsächlich beenden die meisten Mütter die Kinderwagen-Kurse, wenn die Kinder ungefähr ein Jahr alt sind, und wechseln in andere Kurse. Denn dann ist die Betreuung der Kinder meist schon deutlich einfacher zu regeln.