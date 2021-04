Mönchengladbacher Theologen erklären Osterhase und Osterei : Was haben Hase und Ei mit Ostern zu tun?

Was haben Hase und Ei mit Ostern zu tun?

Mönchengladbach Warum kommt am wichtigsten Fest der Christen ein Hase und versteckt bunte Eier? Pfarrerin Anette Beuschel und Pfarrer Albert Damblon erklären, wo Tradition und Religion zusammenpassen.

Was haben eigentlich Hase und Ei mit Ostern zu tun? Wer sich die Abrufstatistik des Artikels „Osterhase“ auf Wikipedia ansieht, stellt fest, wie sehr das Interesse an der Antwort auf diese Frage im März gestiegen ist: Das Onlinelexikon bilanziert den Monat mit einem täglichen Durchschnitt von 1231 Zugriffen. Der Artikel über das „Osterei“ kommt immerhin auf durchschnittlich 567 Aufrufe pro Tag.

Ein Hasenexperte ist Pfarrer Albert Damblon nicht, dennoch kann er die Verbindung von Religion und Tradition in einigen Punkten nachvollziehen: „Man sagt, dass der Hase mit offenen Augen schläft. Er ist sozusagen immer bereit – auch nachts – gewissermaßen, aufzuerstehen‘.“ Im Byzantinischen Reich galt der Hase zudem als Christus-Symbol, wobei auch damals die vermeintlich im Schlaf offenen Augen eine Rolle spielten. Der Hase wache, „wie Christus über die seinen“.

Ein weiterer Grund der Verbindung des Hasen und Ostern sieht Damblon schlicht in der Jahreszeit: „Ostern ist ein Fest im Frühjahr und auch der Hase kommt immer wieder im Frühling aus seinem Versteck.“ Auch in die Erdhöhlen, in denen sich Hasen verstecken, könne man einen symbolischen Bezug zu dem Felsengrab interpretieren.