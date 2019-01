Familientipps in Mönchengladbach: Schneewittchen auf Schlittschuhen und Mönche, die die Stadt erkunden

Der Russian Circus on Ice zeigt Schneewittchen. (Archivbild) Foto: Russian Circus on ICE

Mönchengladbach Tipps für Veranstaltungen und Ausflüge für die ganze Familie für die Woche vom 4. Januar bis 10. Januar.

Freitag , 11. Januar Kabarett für die ganze Familie: Matthias Jung gibt in seinem Programm „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch Pubertät übrig“ Einblicke in das Verhalten von Teenies. Im TiG tritt er um 20 Uhr auf. Tickets gibt es für rund 25 Euro.

Samstag , 12. Januar Ein Märchen auf Kufen: Der Russian Circus on Ice zeigt „Schneewittchen“ im Sedenweberhaus in Krefeld, Theaterplatz 1. Los geht’s um 19 Uhr, Tickets gibt es für Kinder ab etwa 22 Euro, Erwachsene zahlen mindestens 42 Euro.

