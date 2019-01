Familientipps in Mönchengladbach: Auf der Suche nach den Geheimnissen der Burg

Mönchengladbach Tipps für Veranstaltungen und Ausflüge für die ganze Familie für die Woche vom 4. Januar bis 10. Januar.

Freitag, 4. Januar Wie wäre es nach den Festtagsschlemmereien mit etwas Bewegung? Zum Beispiel in der Kletterkirche Mönchengladbach. Die ehemalige Pfarrkirche St. Peter in Waldhausen ist heute ein 1300 Quadratmeter großes Kletterparadies. Die Kirche ist von 12 bis 22 Uhr geöffnet, Eintritt für Kinder bis 17 kostet 8,50 Euro (montags bis freitags) bzw. 9,50 Euro am Wochenende, es gibt auch Familientageskarten für 27,50 (montags bis freitags) bzw. 32,50 Euro am Wochenende.