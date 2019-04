Ostern in Mönchengladbach : Warum Kinder so gerne Verstecken spielen

Mönchengladbach Eins, zwei, drei – ich komme! Versteckspielen ist und bleibt ein beliebtes Kinderspiel. Auch im Familienzentrum Pfiffikus steht das Spiel hoch im Kurs, und ist ein gutes Training für die Ostereiersuche.

Geocaching Hierbei verstecken sich nicht Menschen, sondern Menschen verstecken kleine Dinge in der Stadt oder in der Natur und geben die Koordinaten des Verstecks weiter. Meistens ist eine Dose mit kleinen Dingen und einem Logbuch versteckt. Wer sie findet, darf den Gegenstand gegen einen anderen austauschen und sich in das Logbuch eintragen. Die Dose wird wieder ins Versteck zurückgestellt.

13 Bei dieser Variante zählt der Suchende von 13 rückwärts runter. Bei null darf er oder sie die Augen öffnen und maximal drei Schritte gehen. Wenn ein Mitspieler im Versteck erkannt wird, wird der Name gerufen. Wird niemand gesehen, zählt der Suchende nun von 12 rückwärts runter. In dieser Zeit müssen alle ihr Versteck verlassen, den Suchenden abklatschen und sich wieder verstecken.

Leonie liebt das Versteckenspiel, vor allem mit ihrer „Omi“, erzählt sie, denn ihre kleine Schwester Emma, die „versteht das noch nicht so gut, die versteckt sich immer da, wo ich sie sehe“. Bei ihrer Oma im Garten sei das beste Versteck im Gartenhaus zwischen den Gartensachen. „Meine Oma sucht mich gerne und ich such meine Oma gerne“, sagt sie. Im Haus sei das beste Versteck natürlich unter der Couch – „da findet mich meine Oma nie im Leben!“ Na hoffentlich liest die Oma hier nicht mit.

Natürlich trainieren die Kinder mit dem Versteckspielen gewissermaßen auch für Ostern. Bereits am Donnerstag gab es das große Osterfest im Kindergarten mit Hefezopf, Kakao und Eiersuchen. „Die Kinder verstecken sich dann oft die gefundenen Eier wieder gegenseitig“, sagt Rippegather. So beliebt ist das Suchen und Finden.

Und am Osterwochenende gehen viele der Kinder auch mit ihren Familien auf Eiersuche. Nebiat (3) weiß: „Der Osterhase versteckt die Eier schwierig oder leicht. Die schwierigen liegen im Garten ganz hinten im Gras.“ Luca (3) hingegen weiß noch nicht so recht, was Ostern alles passieren wird. „Dann kommt der Weihnachtsmann“, glaubt er. Und was bringt der dann? Da ist sich Luca ziemlich sicher: Eier natürlich.