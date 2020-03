Opa-Kolumne : Das ultimative Ernährungsprinzip

Dieter Weber. Foto: Ilgner

Mönchengladbach In dieser Woche erzählt unser Opa in seiner Kolumne von den Versuchen, für seine Enkel zu kochen.

Von Dieter Weber

Die Vergangenheit hat mich eingeholt. Ich erlebte ein Déjà-vu. Oder besser: Es waren gleich mehrere Erlebnisse, bei denen ich felsenfest davon überzeugt war, dass sie mir schon irgendwann passiert waren. Aber bevor ich Sie jetzt verwirre, erkläre ich erst einmal.

Meine Opa-Rolle hat sich seit Jahresbeginn gewandelt. War ich bisher der Gute-Laune-Opa, der für Spiel, Quatsch und Spaß zuständig war, bin ich auf der Verantwortungsleiter mehrere Stufen nach oben geklettert. Meine Schwiegertochter arbeitet nämlich wieder. Teilzeit. Meine Aufgabe ist es nun, an zwei Tagen alle drei Mädchen von Kindergarten und Schule abzuholen und sie für rund zwei Stunden zu betreuen. Das schließt mittags die Versorgung mit Nahrung ein. Und genau das ist meine wunde Stelle.

Ich kann vieles: tapezieren, anstreichen, Löcher bohren, putzen, Pampers wechseln, kärchern, Rasen mähen, Kaffee trinken. Also alles das, was im Leben so wichtig ist. Was ich nicht kann: Essen kochen. Bei dieser Aufgabe sorgen Fesseln der Vergangenheit für ein nicht aufzulösendes Trauma.

Denn als meine Tochter ein Jahr alt war, gab ich den Hausmann. Da habe ich für unser Kind gekocht, stundenlang am Herd gestanden und Kochbücher auswendig gelernt. Wenn ich ihr das Ergebnis präsentierte, lautete die Antwort meist: „Smeggt nis!“. Wenn ich viel Glück hatte, speiste sie zwei, drei Löffel meiner Fronarbeit. Dies hat mich geprägt. Nachhaltig.

Und nun muss ich wieder kochen. Damit die drei Kinder nicht zu Hungerhaken werden, bin ich die Sache so systematisch angegangen, dass der ökotrophologische Zweig der Hochschule Niederrhein mich eigentlich zum Dozenten für Ernährung machen müsste. Mein Prinzip: Ich kombiniere Speisen so, dass zumindest eine Komponente davon im Magen landet. Und es gibt immer etwas Überraschendes, was Mama nicht so oft auf dem Plan hat.

Meine erste Kreation: Nudeln, denn die gehen immer. Und eine Knackwurst. Dazu die von mir als Kind geliebten Erbsen und Möhrchen, die heute ein Käpt’n einfriert und die ich auf Verzehrtemperatur bringe. Ob’s am Käpt’n lag oder an einem sich in 60 Jahren gewandelten Geschmacksempfinden: Das Gemüse ging gar nicht. „Mag ich nicht“, befand Matilda (6). Elisa (3) ließ die Erbsen liegen und spuckte die Möhrchen aus. Nur Hannah (9) aß das Grünzeug – ein bisschen. Aber Nudeln und Teile der Wurst schienen allen Dreien zu schmecken!

So geht’s weiter. Nudeln mit Spinat und Bratwurst – feine und grobe. Wenn Sie statt Nudeln Kartoffeln empfehlen, muss ich Sie enttäuschen. Die kann ich zwar schälen und zu einem ordentlichen Garergebnis bringen, aber sie bleiben auf dem Teller liegen. Auch Pfannkuchen biete ich an, wobei es dazu ebensfalls eine „Spur“ Nudeln gibt. Nicht auf den Pfannkuchen, sondern für die Verweigerer der Eierspeise. Irgendetwas soll schließlich immer im Magen landen.

Meine Überraschung: Nachtisch. Eis am Stiel, einen Riegel Schokolade. Auch Obstsalat, denn da muss man nur schälen und schnibbeln. Der qualitative Abstand von mir zu Paul Bocuse oder Johann Lafer verringert sich nahezu täglich. Jüngst habe ich ein Mahl aufgetischt, dessen Speisen meine Schwiegertochter vorgekocht hatte. „Das schmeckt wieder gut“, lobte Matilda. Auf Hannahs Bemerkung, ich hätte das Essen ja nur warm gemacht, empörte sich ihre Schwester: „Na, und? Das hat Opa doch richtig gut gemacht!“