Opa-Kolumne : Wie die Mascarpone-Crème zur Salbe mutiert

Mönchengladbach Gab es früher nur drei Knöpfe, ist für die Bedienung eines Fernsehers heute fast eine Ausbildung notwendig. So empfindet zumindest unser Kolumnist, während seine Enkelinnen wie auf Rollschuhen durch das Menü sausen.

Auch die Versuche, die Enkelinnen für meinen Musikgeschmack zu begeistern, scheiterten bislang daran, dass ich bei meiner Titelsuche auf einer Fernbedienung alle um Stunden altern lasse. Im Haushalt meines Sohnes gibt es einen Musik-Streamingdienst. Schön wäre es, wenn meine Enkelinnen mit mir zu Neil Youngs „Like a Hurricane“ oder Led Zeppelins „Stairway to Heaven“ abrocken könnten. Doch wenn ich die Buchstaben der Titel per Fernbedienung suche, verzweifelt die ungeduldige Matilda: „Oh Opi, lass‘ mal!“ Und lässt mit wenigen Tastendrücken Lenas „Beat for my Melody“ erklingen. Lena statt Led Zeppelin – da tun sich Abgründe auf. Seit kurzem habe ich jedoch wieder Hoffnung, sie auf den Pfad der Musiktugenden führen zu können. Mein Sohn hat einen sogenannten Home Speaker erworben – eine Dame namens „Alexa“ erfüllt Musikwünsche, wenn man sie dazu sprachlich auffordert. Da kann ich mithalten. Nachdem sich Matilda „Ruf nicht mehr an“ von Vanessa Mai aussuchen durfte, reagierte ich mit „Fear of the Dark“ von Iron Maiden. Was zur Folge hatte, dass Matilda mit verzweifeltem Augenaufschlag empört den Raum verließ.