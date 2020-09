Opa-Kolumne aus Mönchengladbach : Wie Opa im Spiel als väterliche Autorität scheitert



Mönchengladbach Wenn die Enkelinnen zu Besuch kommen, muss unser Kolumnist schnell mal ein Rollenspiel erfinden. Im Moment stehen Detektivinnen-Spiele hoch im Kurs.

Von Dieter Weber

Ich bin ein Spieler. Nein, sorgen Sie sich bitte nicht. Ich bin keiner, der Geldspielautomaten füttert und sich in Spielcasinos herumtreibt. Ich kloppe gerne mal Skat, und ich mag es, mit Kindern zu spielen. Und zwar Rollenspiele. Das liegt vermutlich daran, dass mir komödiantisches Talent bescheinigt wird. Ich bin halt ein Clown. Und das wissen meine Enkelinnen.

Kaum sind Elisa (3), Matilda (6) und Hannah (10) in unserem Haus, fordert die Jüngste: „Opa, Detivinnen spielen!“ Das hat sie von ihren Geschwistern, die auf dem Detektivinnen-Trip sind, seit sie „Die drei !!!“ für sich entdeckt haben. Das habe ich hier bereits in einer Kolumne thematisiert, und ich will Sie nicht mit altem Erzählmaterial langweilen. Aber diese ad-hoc-Rollenspiele, schnell aus dem Stegreif erfunden, sorgen längst nicht mehr für Aufmerksamkeit. Um meine Enkelinnen zu begeistern, muss ich großes Kino machen.

Ich muss Geschichten inszenieren, Aufgaben entwickeln, den Spannungsbogen hochhalten, und der Fall muss im Kriminalitätsspektrum ein anderes Format bekommen. „Opa, nicht wieder ein gestohlenes Pferd. Das ist langweilig. Wir spielen eine Entführung“, verlangt Hannah. Puh! Am Ende hatte ich sechs Umschläge mit Detektivaufgaben und sie im Haus und im Garten versteckt, dummerweise aber die Reihenfolge vertauscht. Die Geschichte entwickelte sich zäh, und Elisa suchte sich meinen Arm als Dauerbleibe aus. Das war schwierig, denn ich musste Entführer, Vater der Entführten, Kriminalkommissar Müller spielen und zeitweise Elisas Rolle als „Detivin Lena“ übernehmen.

Dabei ist mir die Rolle des Mitspielers gar nicht wichtig. Die des Beobachters ist viel interessanter. Denn bei einem gruppendynamischen Prozess Voyeur zu sein, weckt Erinnerungen. An mein Pädagogikstudium. An Spielaktionen der eigenen Kinder. An Entwicklungsschritte, die Matilda und Hannah vollzogen haben. Bisher war die Zehnjährige der Star bei Rollenspielen. Jetzt beharrt Matilda auf ihre Interpretation, treibt sie voran und behauptet sich gegen die große Schwester. Sie spiegelt Hannah nicht wider, sondern agiert eigenständig als Coole, Lässige, Souveräne.

Wenn Kinder Rollen spielen, proben sie auch aus, wie sie sich eine Lebenssituation vorstellen. Wie das geschieht, erfuhr ich jüngst. Ich hatte mich auf eine Detektivgeschichte vorbereitet, als mich Hannah überraschte: „Nee, wir spielen Vater, Mutter, Kind – und du bist der Vater!“ Matilda war die Mutter, Hannah die pubertierende Tochter, während sich Elisa weigerte, die kleine Schwester zu sein. „Ich bin ein Computer!“, posaunte sie. Sie merken: Riesenaufgabe mit großem Scheiterungspotenzial. Also spielte ich den Vater im Home-Office, der sanft auf Elisas Nase drückte und an ihren Öhrchen zog, damit der „Computer“ funktionierte. Und Hannah, in der realen Welt ein außerordentlich liebes und sanftes Kind, gefiel sich als aufmüpfige Göre, die alle väterlichen Regeln ignorierte, sich weigerte, den Discobesuch um 22 Uhr zu beenden und mir ihren Freund Ben vorzustellen. Und während ich mit ihr diskutierte und stritt, dabei den „Computer“ („Jetzt ausdrucken, Opa!“) bediente, spielte „meine Frau“ Matilda die liebevolle, verständnisvolle Mutter.

Mit meinen Erziehungsmethoden drang ich auch bei ihr nicht durch. Mutter Matilda widersprach vehement, gewährte dem Pubertier Hannah alle Freiheiten und als ich mit lautem Protest „Oh, nöö!“ reagierte, rollte die „Ehefrau“ nur mit den Augen. Erst seufzte sie tief, dann flötete sie: „Ach, Schaaatz!“