Kunst-Kolumne für Mönchengladbach : New York, London, MG – Reisen in den eigenen vier Wänden

Mönchengladbach Coronabedingt sind viele Freizeitmöglichkeiten gestrichen. Aber es gibt kreative Alternativen, findet unsere Kolumnistin. Das gilt auch für den kulturellen Bereich. Ihr kleiner Sohn unterhält sich zurzeit aber am allerliebsten mit Spielen auf dem Autoteppich.

Nun ist an Kino in diesen Tagen ebenso wenig zu denken wie an andere kulturelle Unternehmungen. Wie wäre es also mit einem virtuellen Museumsbesuch? Es gibt zahlreiche große und kleine Häuser, die Teile ihrer Sammlungen digital verfügbar machen – und das ganz ohne Anfahrt. So verbindet das Germanische Nationalmuseum mit Sitz in Nürnberg auf seinem GNM-Kids-Blog die Vorstellung spannender Ausstellungsstücke wie den Goldhut mit einfach umzusetzenden Basteltipps. Dieses beeindruckende Stück datiert zurück in das 1. Jahrtausend vor Christus und wurde mutmaßlich bei kultischen Handlungen getragen. Für Technikbegeisterte bietet sich ein Rundgang durch das Deutsche Museum München an, welches sich den Naturwissenschaften und technischen Innovationen widmet. Spannende Experimente für daheim werden vorgestellt, und es gibt viel zu entdecken. Auch Fernreisen in Gedanken und im World Wide Web sind möglich. Das British Museum in London bietet einen umfassenden Überblick über die bildende Kunst vom Mittelalter bis hin zur Moderne. Und in New York kann man durch die ikonischen Hallen des Guggenheim Museums wandeln.