Neues Portal in Mönchengladbach : Stadt informiert über Bildungsangebote

Mönchengladbach Die Stadt bietet im Internet ein neues Bildungsportal an– mit Infos von der frühkindlichen bis zur Erwachsenenbildung.

Wer einen Kita-Platz sucht oder mehr über Lernangebote für Kinder und Erwachsene erfahren möchte, kann ab sofort im neuen Bildungsportal der Stadt Informationen rund um das Thema Bildung in Mönchengladbach abrufen. Es ist erreichbar unter www.stadtmg.de/bildung. Das Bildungsportal komprimiert laut Stadt die Angebote von der frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung und soll Nutzern die Möglichkeit geben, sortiert nach Themen zum Fachbereich der Stadt oder zu entsprechenden Institutionen schnell ein Angebot zu finden. Auf der Seite gibt es etwa Karten der Stadtbezirke, auf denen die Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in der Nähe eingezeichnet sind, darunter etwa Jugendzentren, Schwimmbäder und Veranstaltungsorte. Je nach Lebensabschnitt des Kindes (Kita, Grundschule, weiterführende Schule) werden die Angebote, die es in der Stadt gibt, gebündelt dargestellt. So finden Eltern von Grundschülern etwa einen Link zur Einschulungsberatung oder zu Freizeit- und Lernhilfen.