Natur-Kolumne aus Mönchengladbach : Vom Waldbaden auf Waldboden

Mönchengladbach Der Wald hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Darum weiß auch unsere Kolumnistin. Sie hat sich einige Spiele und Rituale nicht nur für Familien ausgedacht, wie sie den Wald erspüren können. Denn die Bäume können über ein besonderes System sogar kommunizieren.

Seit einigen Jahren gibt es einen neuen Trend mit dem schönen Namen „Waldbaden“. Für alle, die von dieser besonderen Art, sich in der Natur aufzuhalten, noch nichts gehört haben: Es handelt sich um eine in Japan erdachte Methode, sich dem Wald mit ruhiger Gelassenheit, Achtsamkeit und mit entsprechenden Übungen zu nähern. In Japan gibt es sogar den Forschungszweig „Waldmedizin“. Schon länger bekannt ist ja, dass ein Spaziergang im Wald dazu beitragen kann, Stress abzubauen. Verbringt man einen ganzen Tag im Wald, dann hat dies bereits positive Auswirkungen auf die gesamte Gesundheit. Es soll das Immunsystem gestärkt werden, die Konzentration verbessern und eine Wohltat für die Atemwege sein.

Was so wunderbar auf den Organismus wirkt, sind die vielen Grüntöne und die Geräusche, die entspannend wirken, aber vor allem die durch die Bäume an die Umwelt abgegebenen Terpene. Terpene haben ganz besondere „magische Kräfte“. Für Bäume sind diese Terpene überlebenswichtig, denn durch sie verständigen sie sich. Wie Spione versenden sie für den Menschen unsichtbar ihre geheimen Botschaften unter anderem durch die Luft. Besser als in jedem James-Bond-Film können sie damit ihre Gegner, die Pilze, Bakterien und Schädlinge abwehren. Und bei jedem Spaziergang, den wir machen, nehmen wir diese Terpene über die Atmung, aber auch über die Haut auf. Ein achtsamer „Waldbadetag“ alleine oder mit der Familie könnte entspannende Spiele beinhalten.

Macht euch schon früh morgens auf den Weg. Es ist wirklich toll, schon vor dem Frühstück loszulaufen und dann im Wald zu frühstücken. Zuerst erschnuppert ihr den Wald. Wenn ihr schon eine Weile gelaufen seid, konzentriert euch nur noch auf das, was ihr riecht. Findet mindestens sechs Gerüche und merkt sie euch gut (oder schreibt sie auf). Nach dem Frühstück geht ihr weiter und sucht euch einen Platz, an dem sich alle im Kreis mit den Köpfen zueinander auf den Waldboden legen können. Ziel ist es, jetzt erst einmal ganz in Ruhe in den Bauch zu atmen und die Waldluft zu genießen. Es kann gut sein, dass ihr einschlaft. Macht nichts, ihr seid ja auch früh aufgestanden. Als nächstes, wenn ihr wieder fit genug seid um aufzustehen, ziehen alle ihre Schuhe aus, wer mag auch die Strümpfe. Jetzt heißt es mindestens fünf Minuten über den Waldboden zu gehen. Was spürt ihr? Was hört ihr? Fühlt es sich weich an oder knubbelig? Sind da raschelnde Blätter oder weiches Moos? Kratzt ein Ast oder gibt es kleine Löcher im Boden? Es geht nicht um unglaubliche Sensationen, sondern darum, dran zu bleiben und wirklich mal fünf Minuten nur bei den Füßen und dem Waldboden zu sein (bitte immer eine kurze Zeckenkontrolle nach der Übung). Zum Abschluss des Tages ist es toll, wenn sich alle noch einmal kurz erzählen, was sie denn am allerschönsten fanden.