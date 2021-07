Jugendeinrichtungen in Mönchengladbach : Was in den Sommerferien unternommen werden kann

Was in den Sommerferien unternommen werden kann

Jugendeinrichtungen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Neben vielen kreativen und sportlichen Aktivitäten und Tagesausflügen zu Museen, Zoos und Spielparks, finden auch wieder mehrtägige Ferienfahrten vor allen Dingen zu Zielen in der näheren Umgebung statt.

In den Jugendzentren und auf den Abenteuerspielplätzen der Stadt kehrt Normalität zurück. So konnten alle Einrichtungen auch in den Sommerferien öffnen und im Rahmen der Coronaschutzverordnung ein Ferienprogramm und Gruppenangebote vor Ort bieten. Dies gilt auch für viele Jugendverbände und andere Initiativen der Jugendarbeit.