Wo sonntags die Freizeitkapitäne ihre Modellboote zu Wasser lassen, können auch selbstgebaute Mini-Flöße schwimmen. Stöckchen dafür findet man rund um den See im Grünen. An den Tischen am Steg kann man sie mit Fäden zusammenbinden. Lappen für die Segel bringt man mit. Nicht vergessen: Die Mini-Flöße im Wasser an die Leine nehmen. Dann kann man sie wieder rausziehen und als Andenken den Gästen mitgeben.