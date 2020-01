Opa-Kolumne : Wie Matildas Kartonhaus unsere Toleranzgrenze prüft

Mönchengladbach Im Haus unseres Kolumnisten gibt es ein nicht genehmigtes Bauprojekt. Bauherrin ist seine sechsjährige Enkelin, die gar nicht daran denkt, ihre eigenen kleinen vier Wände aufzugeben.

Ich muss Ihnen ein Versprechen abnehmen: Sie dürfen mich nicht verpetzen. Denn in unserem Haus gibt es einen Bau, für den wir keine Genehmigung haben. Sozusagen ein Inhouse-Projekt, das für Stirnrunzeln im städtischen Bauordnungsamt sorgen würde. Deren Beamte haben schon einmal regulierend eingegriffen, als beim Bau unseres Hauses die innere Mauer unseres Hauswirtschaftsraumes zu nahe am Nachbargrundstück war.

Ausgerechnet dieser Hauswirtschaftsraum ist zum Bauplatz geworden. Und das nur deshalb, weil wir für unsere Gartenlaube Outdoor-Sessel in einem Mönchengladbacher Einrichtungshaus gekauft hatten. Die Möbel kamen in einem Riesenkarton, den ich zweckentfremdete, als meine Enkelin Matilda (6) zu Besuch war.

Wir machen daraus ein Haus, versprach ich ihr, schnitt Fenster und Türe hinein und baute dank anderer Kartons eine Inneneinrichtung mit Tisch, Regalen und anderen Ablageflächen. Danach strahlte mich Matilda an. „Das ist jetzt mein Haus“, sagte sie. Da sie zwei Schwestern hat und als Mittlere oft in der Situation ist, ihre Rechte durchsetzen zu müssen, ist das „mein“ für sie wichtig. Und klar: Warum sollte sie kein eigenes „Haus“ haben?

Wir haben es erweitert. Ein zweiter größerer Karton verwandelte sich in eine Garage, in dem ein Bobbycar steht. Es gibt einen Briefkasten, Taschenlampenlicht, und alle „Türen“ sind mit Spezialschlössern gesichert. Matildas Spielumfeld kreist bei uns meist um „mein Haus“, das sie auch angemalt hat: Es ist Ausgangspunkt allerlei Aktionen, im Großkarton trifft sich der imaginäre Detektivklub von Matilda, hier speist und trinkt Matilda, wenn sie bei uns ist. Was für sie sehr wichtig ist: Ihre Schwestern machen ihr das Haus nicht streitig, erkennen an, dass es ihr Haus ist.