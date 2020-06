Opa-Kolumne : Warum Shoppingtouren und Schlabberhosen wichtiger werden

Dieter Weber Foto: Ilgner

Mönchengladbach Wenn kleine Mädchen erwachsen werden, spielt Mode eine immer größere Rolle. Und reinreden lassen sich die kleinen Damen auch nicht mehr. Plötzlich sind nicht mehr Mama, Papa, Oma oder Opa Vorbild, sondern ganz andere Personen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Weber

Der Anruf kam an einem Samstagmorgen, als meine Frau an ihrem Kaffee nippte. „Oma, gehst du mit mir shoppen?“, fragte Matilda (6). Und als meine Frau erstaunt nachhörte, was sie denn kaufen will, kam wie aus der Pistole geschossen: „Eine kurze Jeans, eine lange Jeans – und eine Schlabberhose.“ Meine Frau reagierte überrascht. Sehr überrascht.

Denn es ist nicht einfach, Kleidung für Matilda einzukaufen. Sie hat eine Abneigung gegen harte und raue Stoffe, sie mag keine Hosennähte und Knöpfe, die sie am Bund einengen. Am liebsten trägt sie bunte Leggings. Es gibt nur wenige Kinderbekleidungs-Anbieter, deren Produkte Matilda toleriert.

Einige Wochen zuvor war meine Frau mit allen Enkelinnen auf Shoppingtour. Während sich Hannah (10) eindeckte und auch Elisa (3) mit gut gefüllter Einkaufstasche das Kinderkleidungsgeschäft verließen, mäkelte Matilda an Hosen, Kleidern und Shirts herum. Alle begeisterten Ausrufe von Oma und Verkäuferin, dies und das stehe ihr so gut, konterte Matilda mit der Aussage: „Nee, das kneift!“ Dass sie am Ende nur eine Leggings ausgesucht hatte, schien sie nicht zu beeindrucken. Und schon gar nicht traurig zu stimmen.

Aber dann kam der Tag, als Hannah ihre Oma bat, mit ihr zusammen Schuhe zu kaufen. Diese Shoppingtour zog sich über Stunden hin. Mehrere Schuhgeschäfte in Viersen und Mönchengladbach waren das Ziel. Hannah weiß ganz genau, was sie will. Und sie scheut sich nicht, den Empfehlungen von Oma und Verkäuferinnen zu widersprechen, auch wenn dies zur Folge hat, dass wieder ein neues Schuhgeschäft aufgesucht werden muss.

Ich muss gestehen: Wäre ich dabei gewesen, ich wäre darüber verzweifelt. Aber – Achtung: fieses Vorurteil – das besondere Interesse von Frauen an Schuhen, scheint genetisch bedingt zu sein. Vermutlich hat Adam seiner Eva im Garten Eden nach der Pleite mit dem Apfel Schuhe versprochen. Aber das ist nur meine rein persönliche Verschwörungstheorie.

Jedenfalls schien diese Schuh-Shoppingtour, die in einem bewährten Schuhgeschäft an der Hindenburgstraße erfolgreich zu Ende ging, Matilda beeindruckt zu haben. Das wollte sie auch. Zumal alle drei Enkelinnen oft versuchen, die Omas und Opas auf ihre Seite zu ziehen und sich dabei gegenseitig überbieten. Es ist zum Beispiel für mich kaum möglich, nur im Garten zu sitzen und meinen Enkelinnen beim Herumtollen zuzuschauen. Hannah übt Handstand, Matilda schlägt Rad, und Elisa macht einen Purzelbaum nach dem anderen. Und jede Aktion wird begleitet von dem fordernden Ruf: „Opi, Opi, guck mal! Guck mal, was ich kann!“ Kehren wir zur Shoppingtour von Oma und Matilda zurück. Damit wollte die Sechsjährige das Terrain besetzen, das ihre ältere Schwester allein für sich reklamiert. Da gilt es jetzt, Claims für spätere Zeiten abzustecken. Und noch etwas begehrte Matilda im Nachhinein nach der Shoppingtour mit ihren Schwestern: eine Schlabberhose. Hannah trägt sie, so oft sie kann, bewegt sich darin lässig, und es sieht cool aus, wenn sie Inliner in Schlabberhosen fährt. Der Trend zu Schlabberkram hat sie vermutlich von mir, es gibt da eine eindeutige genetische Disposition.

Welche meine jüngste Enkelin hat, ist nicht eindeutig zu erkennen. Noch ist Elisa genügsam. Sie trug jetzt eine von der anderen Oma genähte Hose und verkündete stolz: „Die Hose hat Oma Gabi geknetet.“