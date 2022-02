Familien in Mönchengladbach : Auch Kinder brauchen Kultur

Theater, Musik, aber auch bildende Kunst bieten Kindern und Familien einen hohen Mehrwert Foto: Ursula Kaufmann

Mönchengladbach Besuche in Theater und Kunstausstellungen tun dem Nachwuchs gut. Was Familien machen können, wenn der Theaterbesuch bereits an einem schmalen Haushaltsbudget zu scheitern droht.