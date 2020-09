Kultur-Kolumne : Von Blättermasken und Fledermäusen

Anna-Lisa Katthagen-Tippkötter Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Unsere Kolumnistin berichtet dieses Mal über die kleinen Geheimnisse der Gründerzeitfassaden. Es lohnt sich, zu den Giebeln hinaufzuschauen, findet sie. Denn dort gibt es oft Überraschendes zu entdecken – auch wenn Söhnchen Erik sich vorher andere Motive erhofft hatte.

Von Anna-Lisa Katthagen-Tippkötter

Als Kind gefielen mir die Gründerzeitbauten in meinem Viertel Eicken ganz besonders. Geprägt durch den Kindergarten mit seinem ausladenden Magnolienbaum im Innenhof und den neugotischen Schmuckelementen an der Fassade war mein größter Wunsch, später einmal in der Kaiser-Friedrich-Halle zu wohnen. Oder zumindest in der Familienbildungsstätte nahe des Bunten Gartens, in der meine Mutter verschiedene Kurse für werdende Eltern anbot. Spielenachmittage in ehemals gutbürgerlichen Hochparterre-Wohnungen mit meterhohen Decken, doppelflügeligen Schiebetüren und beeindruckenden Entrees jenseits jeglicher Energieeffizienz taten ihr Übriges und haben nachhaltig mein Wohnempfinden geprägt.

Mein Studium verschlug mich nach Bonn. Die alte Hauptstadt hat eine beeindruckende Anzahl an Wohnhäusern der Jahrhundertwende. In ihrer Vollständigkeit gilt die Bonner Südstadt als eines der prächtigsten Gründerzeitviertel Deutschlands. Schmunzeln musste ich hier immer wieder über eine Fassadeninschrift nahe des Poppelsdorfer Schlosses: „Mit Gott erbaut nach Schnur und Lot trotz Nachbar und trotz Bauverbot“.

Hier hatte sich offenbar der Hausbesitzer den Unmut der Nachbarn zugezogen. Er verewigte diesen Zwist in Stuck, bekrönt durch kleine Balustergesichter mit herausgestreckter Zunge.

Leicht wehmütig, die geliebte Südstadt hinter mir zu lassen, ging es vor zwei Jahren zurück nach Mönchengladbach. Und auch wenn mir heute die Kaiser-Friedrich-Halle doch nicht mehr anheimelnd genug erscheint, haben die Bauten der Jahrhundertwende nichts von ihrer Faszination für mich eingebüßt. Zur Straße hin mit heraus-„geputzter“ Schauseite, rückwärtig mit sichtbaren roten Backsteinen haben diese Häuser ihren ganz eigenen Charme.

Kürzlich habe ich mich auf die Suche nach besonderen Fassadendetails gemacht – wie so oft mit Kleinkind im Gepäck – und wohlwissend, dass für einen Zweijährigen andere Motive zählen: Ginge es nach Erik, wären alle Häuser mit Friesen aus Traktoren, Radladern und Einsatzfahrzeugen versehen, bekrönt mit einem Gummibärchen-Relief im Giebel. Über derlei Ausgestaltung bin ich allerdings noch nie gestolpert. Doch an den Simsen, Giebeln und Bögen gibt es so viele kleine Schmuckstücke zu entdecken.

Wir finden zahlreiche Blättermasken und florale Ornamente auf unserem Weg – klassische Gestaltungselemente an Fassaden der Jahrhundertwende. Verschiedenartig gestaltete Lebensbäume ranken sich um Sprossenfenster. Sonnen erstrahlen unterhalb des Dachfirsts und einen Giebel ziert sogar Gladbachs Stadtpatron, der Heilige Vitus. Oftmals verrät eine auf der Hausfront platzierte Zahl das Entstehungsjahr des Hauses.

Ein bemerkenswertes Fassadendetail findet sich auf der Goethestraße. Hier zeigt ein Erkerrelief einen Pelikan, der seine Flügel schützend über seine Jungen im Nest ausbreitet und vor Schlangen verteidigt. Der Pelikan, der einer Legende nach seine Jungen mit dem eigenen Blut nährt, um sie vor dem Verhungern zu bewahren, ist in der christlichen Ikonographie ein Symbol für den Opfertod Christi und in seiner antiken Bedeutung ein Zeichen für Aufopferung – für die Familie, für die Mitmenschen. Eine in Putz manifestierte Mahnung. Am Ende unserer Suche entdecken wir noch eine kleine Fledermaus an einem Giebel in der Lessingstraße – die kam Eriks „Dummibärchen“ noch am nächsten.